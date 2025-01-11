Петиція з закликом застосувати санкції до Андрія Портнова набрала 25 тисяч голосів

На сайті Кабінету Міністрів зібрала необхідну кількість голосів петиція з закликом застосувати санкції до ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова. Тепер її має розглянути уряд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Громадську ініціативу "Голка".

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Петиція про застосовування санкцій до Портнова

11 січня відповідна петиція набрала необхідні 25 000 голосів. Тепер Кабінет Міністрів має розглянути її та звернутися до РНБО з вимогою щодо застосування персональних санкцій проти втікача Андрія Портнова, який за часів держзрадника Януковича керував головним управлінням судоустрою адміністрації президента.

Авторка – керівниця відділу розслідувань hromadske. У тексті петиції наголосила, що з огляду на аргументацію США, які у 2021 році наклали санкції на Портнова, його дії створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам України.

Станом на 2019 рік Портнов вживав заходів для контролю над українською судовою системою, впливав на відповідне законодавство, намагався поставити лояльних чиновників на вищі суддівські посади та купувати судові рішення. У середині 2019 року Портнов змовився з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі правові інститути країни на свою користь і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов брав участь у спробі вплинути на Генеральну прокуратуру України,

– підкреслила Ярослава Вольвач.

Під час збору підписів авторка петиції повідомляла, що після того, як низка громадських організацій та редакцій ЗМІ закликала громадян підписати її, Портнов надіслав деяким організаціям лист.

...очевидно, що ми маємо справу з новим явищем, коли, об'єднуючись в організовану групу так званих громадських активістів, вони пробують керувати країною, тиснуть на посадових осіб і намагаються подати свої приватні інтереси, як суспільну думку,

– йшлося в листі.

До слова, відповідна петиція була подана після того, як у грудні 2024 року Київський апеляційний суд зобов'язав Громадське видалити розслідування "Як віджимали Крим. Плівки Портнова".

За часів Януковича Андрій Портнов лобіював і підтримував чинний закон "Про адвокатуру". Важливо розуміти, що адвокатура є частиною системи правосуддя, від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади, – судової, законодавчої та виконавчої.

Закон "Про адвокатуру" запровадив монополію Національної асоціації адвокатів України, – усі адвокати мають бути членами цієї Асоціації. З того часу незмінною очільницею організації є соратниця зрадника Віктора Медведчука Лідія Ізовітова.

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У Громадській ініціативі "Голка" наголосили, що зібрали докази, які доводять, що керівництво асоціації комунікує з адвокатами Росії, які підтримують війну проти України.

Також "Голка" зазначає, що попри вимогу у звіті Європейської комісії, профільний комітет Ради, який очолює Денис Маслов від "Слуги народу" за всі 6 років роботи парламенту так і не демонополізував адвокатуру.

Рівно рік тому Конституційний Суд почав розглядати скаргу адвоката В'ячеслава Плескача. Він доводить неконституційність вимоги для адвокатів бути безальтернативно членом однієї асоціації.

"Керівництво Асоціації неодноразово тисло на тих адвокатів, які пішли служити в ЗСУ, просило вибачення перед суддями за дії адвокатів майданівців, не реагувало належним чином на дії частини адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і брали участь у тортурах", – зазначили у Громадській ініціативі "Голка".