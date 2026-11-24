Петиція із закликом звільнити міністра у справах ветеранів Віталія Кіма менш ніж за тиждень набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер звернення має розглянути Кабінет Міністрів України. Тим часом у Верховній Раді вже зареєстрували проєкт постанови про звільнення посадовця.

Про це стало відомо з сайту електронних петицій Кабміну.

Чому українці вимагають звільнення Віталія Кіма?

Автором петиції став захисник Маріуполя, ветеран війни та колишній військовополонений Микита Татьянко. Він закликав прем'єр-міністра Сергія Корецького ініціювати питання про звільнення Кіма через низку претензій до його діяльності на посаді.

Головною причиною обурення стали висловлювання міністра в одному з нещодавніх інтерв'ю. Зокрема, Кім заявив, що після повернення військових із фронту можливе зростання злочинності та соціальної напруги.

Ветеран звернув увагу на висловлювання міністра в нещодавньому інтерв'ю, де той заперечив існування психологічних травм і заявив, що після війни воїни нібито можуть піти в кримінал.

Автор петиції вважає, що такі слова формують небезпечний стереотип про ветеранів як потенційну загрозу для суспільства. На його думку, очільник Мінветеранів має займатися підтримкою та інтеграцією захисників, а не пов'язувати їхнє повернення до цивільного життя з неминучим зростанням злочинності.

Скандал навколо Віталія Кіма виник після його інтерв'ю про повернення військових до цивільного життя. Його слова про можливе зростання злочинності серед ветеранів обурили захисників. Військовий аналітик і психолог Максим Колесніков пояснив, чому такі твердження не мають наукового підґрунтя та можуть лише посилювати стигматизацію ветеранів.