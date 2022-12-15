Петиція в Росії проти війни та страх Путіна: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Міжнародне право дозволяє Україні як країні, що обороняється, знищувати все, що стосується Росії. Тим часом Україна стала головним страхом Владіміра Путіна.

Саме Україна не дозволила російському диктатору тотально домінувати у всій Європі. Про це та багато іншого в інтерв'ю для 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Росіяни просять Путіна зупинити війну

Ранок у Росії сьогодні розпочався з "фаєр-шоу" в Сибірі, там виникла пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі Іркутської області. Але це ще не все. У Конгресі США пропонують виключити Росію з Радбесу ООН. Водночас народ Росїі звернувся до Путіна з проханням зупинити "спецоперацію", навіть створили електрону петицію. Про це все і поговоримо з Михайлом Подоляком.

Вчора росіяни влаштували нам поганий ранок з дронами, а сьогодні вони гасять пожежу на найбільшому нафтопереробному заводі. В них там останнім часом якась прям перевірка пожежної безпеки – то горить ТРЦ, то заводи то ще щось. Ви часом не чули, що в них там відбувається?

В них все йде за планом, все чітко та структуровано. Вони знищують свою архаїчну економіку та політичну систему, і вони хочуть вийти на якісь революційні процеси трансформації Росії, бо їм ніяково бути громадянами такої країни і вони пришвидшеними темпами її знищують. Ми це бачимо. Але якщо говорити серйозно, то варто виділити основні пункти.

Перше – все йде правильно. Зараз на десятом місяці війни в Конгресі США проговорюють пропозицію виключити Росію з Радбезу ООН, щоб вийти з цієї колізії, коли країна-терорист перебуває в Радбезі ООН як постійний член з правом вето.

Це нонсенс, бо Росія таким чином блокує не тільки розслідування своїх терористичних дій в Україні, вона постійно використовує право вето, щоб збільшити кількість терактів по всьому світу.

І мені здається логічним забрати в неї це право. Це треба було зробити відразу після початку бойових дій в Україні, але між тим принципи глобальної контрбезпеки будуть змінені після цієї війни, і Росія буде мати зовсім інший вигляд та місце.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Друге – щодо аварій в Росії, кількість яких збільшується. Тут питання не в Україні, ми ж з вами щиро говоримо, що не маємо відношення до всього, що відбувається з точки зору краху російської економіки.

Ми не атакуємо ці об'єкти, по території Росії не літають наші крилаті ракети, ми не б'ємо безпілотниками по Іркутській області.

Але кількість таких ексцесів дійсно величезна, і це говорить про те, що санкційні наслідки явно працюють, бо в Росії немає запасних частин, немає можливостей ремонтувати все це, немає можливостей отримувтаи професійні консультації, адже раніше Росія була інтегрована в інші технологічні цивілізації.

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Давайте відверто скажемо, що Росія не є технологічною цивілізацією, це відстала країна і, безумовно, хтось ремонтував все, що стосується сучасних виробництв. Сьогодні всього цього немає в Росії, тому кількість таких ексцесів буде суттєво збільшуватися.

Ще одна складова цих інцидентів – безумовно, війна йде на території Росії. Бо неможливо було б собі уявити, що коли ти починаєш війну такої інтенсивності в іншій країні, то безумовно ти отримаєш прямі наслідки – і бомбосховища, і сирени, і постійні аварії, і криміналізація тощо. І ці наслідки призведуть до тогою що в Росії буде певний трансформаційний процес.

І третє – ці 25 тисяч підписів за петицію про те, що треба згортати "спецоперацію". Але немає різниці, скільки тисяч людей її підписали, бо в Росії немає конкурентного суспільства, немає демократії, немає права голосу і немає будь-яких дискусій.

Росія буде вести війну, яку вона називає "СВО" до того моменту, поки програє на території України в повному обсязі. Не треба мати ілюзій – Росія програє, і після цього вони спробують сказати , нібито "це не вони нападали, це було щось незрозуміле" і "давайте вважати це якоюсь помилкою".

Міжнародне право дозволяє знищувати все, пов'язане з Росією

Я б те все, що відбувається на російських болотах, назвала кармою. Адже тепер виходить, що все те, що вони нам принесли, отримують собі навзаєм. Адже вони знищили наш Маріуполь і сказали, що він "самоочистився", і тепер вони самі знищаться і самоочистяться. І тоді побачимо, чи пішло це їм на користь.

Давайте чітко поставимо моральні акценти – ми не те, що маємо право, ми повинні говорити про знищення людей, які прийшли нас вбивати, адже це вбивці, це кримінальні військові злочинці. І Україна має право в межах не лише моралі, а й міжнародного права має знищувати все, що стосується Росії.

Було б бажано, якби в нас були більш сміливі партнери, говорити про те, що мають бути симетричні відповіді. Тобто, якщо літак стратегічної авіації самотужки піднімається з будь-якого військового російського аеродрому, він має там бути знищеним. Ми мали б про це говорити.

Але Україна дотримується міжнародного права в повному обсязі, тому ми говоримо про те, що будемо максимально знищувати живу силу та техніку на окупованих територіях України і все, що стосується "бренду Росія", який, на жаль, досі існує. Я думаю, що після війни вони будуть проводити "ребрендинг" та шукати іншу назву для цієї країни, щось типу абревіатури СРСР тощо.

Але між тим, ми маємо абмолютні права на те, щоб знищувати в повному обсязі російських військових на території України, включно з територіями Криму та Донбасу, бо там немає ні в кого юридичних прав, крім України.

Наші партнери казали нам, що не мають уявлення, як ми повернули Харківщину, тому що бачили це по-іншому – летять літаки, знищують усе перед собою, а потім заходить важка техніка, піхота тощо. Але ми зробили все красиво та повернули наші території.

Вони дивувалися, як у такий спосіб можна повернути Херсонщину. А тепер говорять, мовляв, війни так не виграються. Мається на увазі без симетричних відповідей щодо ударів по об'єктах на території Росії, як це роблять вони. Для них це нонсенс. А ми станемо першими й покажемо світу приклад як це можна зробити.

По-перше, війну ми виграємо, це очевидна річ для усіх, зокрема і в самій Росії. Вони сьогодні на своїх пропагандистських майданчиках постійно про факт того, що можуть програти. Це суттєва зміна світогляду, тобто якщо в перші місця вони говорили начебто щось можуть, то сьогодні чітко обговорюють, що робитимуть далі, коли програють у військовому сенсі на території України. Це дуже важливо, відбувається зміна світогляду навіть в Росії.

По-друге, є абсолютна зміна світогляду в політичних елітах країн-партнерів. Сьогодні вони роблять дуже жорсткі заяви щодо Росії та її юридичної відповідальності, включно з Путіним.

Вони чітко фіксують, що цей суб'єкт – Путін – не дуже інтелектуальна людина, яка спровокувала велику війну геноцидного типу, буде відповідати як кримінальний злочинець. Раніше вони боялися навіть думати, а сьогодні офіційні особи Євросоюзу на різних майданчиках говорять про це.

Це свідчить про те, що ця війна буде доведена до кінця, попри різні думки, з точки зору допомоги України як фінансової, так і збройної. Ми маємо це фіксувати.

Так, ви абсолютно маєте рацію, що вже десятий місяць, і хотілося, щоб це все було швидше. Але ми є українцями й тим відрізняємося від інших країн – ми беремо на себе всю відповідальність тут і зараз.

Третя складова, Україна буде вписана не лише у підручники з історії абсолютно золотими літерами, а й у підручники з військової тактики та стратегії – як треба проводити контрнаступальні дії великої інтенсивності у XXI столітті. Ми будемо тренерами сучасних армій інших країн щодо проведення різних сценарних дій, не маючи класичної тріади.

Наприклад, літаків, винищувачів, щоб працювати по передньому краю оборони Росії, достатньої кількості бронетехніки та симетричної кількості артилерії, але все одно ефективно просуваємося, забираємо одразу 4 – 5 тисяч квадратних кілометрів нашої території. Це буде вписано в підручники.

Четверта складова, на мою думку, логіка цієї війни обнулить старі ілюзії та міфи, що і як треба робити. Україна в цьому є піонером, тобто країною лідерського типу, яка говорить про те як треба брати на себе відповідальність.

У нас вже вірять. Якщо на початку війни в нас не зовсім вірили – відверто кажучи, всі очікували, що Росія є країною-монстром, яка має достатньо ресурсів, щоб зламати Україну, то сьогодні в нашу державу вірять абсолютно всі партнери та навіть нейтральні держави.

А до Росії відношення як до країни, яка все одно програє. В неї ніхто не вірить, зокрема і сама політична еліта та пропагандистська спільнота Росії.

Ми як якийсь доктор Хаус до якого прийшли з маленьким висипом на шкірі, а він каже, що треба робити операцію та дивитись, що там всередині. А коли ми той організм розкрили, то виявилося, що там і те, і те не працює і взагалі пухлина на весь мозок, тому її треба видаляти разом з тим, що від мозку залишилося.

Путін боїться лише України

Що стосується зміни світогляду в Росії – кажуть, що Владімір Путін в останній момент особисто скасував підсумкову пресконференцію. Про це написало англомовне видання The Moscow Times. Там кажуть, що ніхто не міг дати 100% гарантій, що атака України на Росію не буде здійснена в момент проведення пресконференції.

Від моменту "Київ за 3 дні" до моменту "боюся проводити пресконференцію, щоб нічого не прилетіло" пройшло 10 місяців.

Було б бажано, щоб через 10 місяців Росії в її нинішньому вигляді не існувало. Це було б набагато важливіше, тому що ми зберегли б тисячі життів наших людей, які є цінністю. На відміну від того, що Росія показує на полі бою і загалом до якості свого суспільства.

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Між тим, ви абсолютно маєте рацію. Ми здебільшого займаємося безпековою хірургією та косметологією. Ми вичленовуємо російську заразу і зробимо це в будь-якому випадку. Ще раз повторю, навіть Путін прекрасно це розуміє.

Та особливість його психотипу в тому, що він до останнього вбиватиме людей, тому що так налаштований. Він розуміє, що програватиме, але все одно хоче довести, що має право нищити чуже життя.

Це його сутність. Він про це і говорить. Коли він малює якісь картинки, чому зайшов в Україну, то це все не має жодного значення. Має значення одне – він просто реалізує свій комплекс ненависті до нас. Водночас він дуже щиро боїться українців, бо розуміє, якби не Україна, то він тотально домінував би в Європі сьогодні як звик.

А звик він до того, що коли він говорить – люди не слухають сенс того, що він говорить, а просто на "магію його присутності". Я маю на увазі передовсім європейських політиків. Це було до початку цієї війни та навіть до її середини, бо вони дивилися на "магію присутності Путіна", наприклад, у телефонній розмові, а не на те, що він говорив. Сьогодні вони дивляться та розуміють, що він говорить абсолютно безглузді речі.

Для того, щоб Путін повернувся до своєї "ери домінування", яку він вибудовував 20 років, йому треба попри все максимально жорстоко знищити лише одну країну. Саме тому сьогодні він вже не говорить про так звану "денацифікацію" – це все вже не має жодної різниці.

Він відверто та прямо на усіх майданчиках говорить, що масово вбиватиме українців. Ми маємо це зафіксувати – це є конкретним проявом конкретного злочину. Це перша складова.

А друга складова, навіщо йому виходити на щорічну конференцію? Сьогодні він виглядає комічно. Все що він говорить – передбачувано та немає жодного реального сенсу.

Він говоритиме ті ж самі наративи про Леніна, що "Донбас бамбілі", що мільйони людей на Донбасі не отримували воду, що там гинуть діти, що начебто вони "мали право" зайти в Україну, що в нас нібито був державний переворот.

Ви розумієте цей нонсенс? Всі дивитимуться та думатимуть, що він знову мелить. Путін це десь підсвідомо прекрасно розуміє. Ба більше, він бачитиме очі людей, які налякані сидітимуть в російському парламенті.

У нього ж немає парламенту як дискусії, але є формальне місце. Ці люди сидітимуть з очима, в яких буде лише дві емоції: страх та ненависть до нього. Вона буде свідомо прориватися.

Чому? Тому що ці люди, які сиділи-бартсвували. Росія себе поводила як? "Ми, ми здесь можем. Бойтесь нас". Такий барін 18 століття з рабами, з кріпосними. Барін приїхали. Так вони їздили по Європі. Купляли собі там якісь будівлі, якісь машини, якісь яхти.

А сьогодні вони розуміють, що вони ніхто. До них ставляться, як до мерзенної купи людей, які більше не мають права заїхати на Лазурний берег у Франції.

І вони бояться відповідальності, бояться бути нелояльними до того ж Путіна. Поки ще Путін має ресурс якось з ними розібратися. А з іншого боку вони його вже ненавидять за те, що він зруйнував їхній звичний спосіб життя. Оце барствовання.

І вони розуміють, що до них скрізь по всьому світу ставляться як до ізгоїв. Розумієте, які емоції? І вони будуть переповнювати будівлю парламенту російського.

Міг би вийти й вчергове віджартуватися. Він то вміє робити. Щонайменше хтось з його двійників точно вміє те робити.

Зачекайте, зачекайте. Путін не має вміння жартувати. Це примітивні жарти. Вони сприймаються дуже вузьким соціальним шаром людей, які мають певні психологічні проблеми.

"Нравится - не нравится", оці некрофільські зальоти його. Розумієте, що це не жарти? Усі робили вигляд, що це людина, яка розуміється в чомусь, що в неї є певний інтелект, що вона вміє жартувати, що треба слухати її, там є якась логіка, причинно-наслідкові зв’язки якісь є. Цього немає.

Сьогодні це все оголене. Це цар, який голий. Просто треба так і ставитися до цього. Безумовно, це не дозволить нам завтра виграти війну. Я маю на увазі виграти, щоб вона раціонально закінчилася.

Тому що, якби був розум, вони б розуміли, що потрібно шукати можливість вивести війська з території України. До речі, президент Зеленський про це прямо сказав: "ви ж говорите про переговори, про мирне врегулювання, попри те, що це ви зайшли на нашу територію. Ви зайшли на територію іншої суверенної держави і вбиваєте тут людей.

Але якщо ви хочете мирне врегулювання, стіл переговорів – так, будь ласка, до Різдва виведіть свої війська. А після цього сядемо з вами й будемо шукати якісь питання, які ми маємо обговорити".

Що ми почули у відповідь? Ми почули відповідь від суб'єкта Пєскова, який сказав: "Ні, категорично ні. Ми не будемо виводити війська з території України. Ми будемо вас окуповувати, вбивати і скоювати військові злочини".

Але бачите, він там терміни означив і сказав, що до Нового року вони не вийдуть. У нас ще є Різдво 7 січня, то, може, вони до нього планують собі вийти. А може, вони дальше тижня собі нічого не планують. Наприклад, польоти не планують. То, може, такий термін планування – лише на тиждень.

Це схоже на стратегію рибок гуппі – плануємо на дуже короткий термін. Але мені видається, що вони літати взагалі скоро не будуть, і це буде безстроково. Адже вони вкрали певну кількість лізингових літаків, але запчастин немає, за кордон вилетіти на цих літаках вони не можуть, бо це крадені літаки.

Таким чином через кілька місяців, пів року, рік - вони взагалі не зможуть використовувати авіатехніку. А будувати щось своє, крім “Лади” 1970 року, вони точно не можуть. Тому будемо чекати, коли вони на конях з паровим двигуном на повозі їздитимуть.