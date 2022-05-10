Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1 мільйон підписів

На сайті Change.org 6 травня була створена петиція із закликом врятувати усіх, хто перебуває на території "Азовсталі". Звернення від активістів адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.

Станом на ранок 10 травня петиція "Врятуйте Маріуполь" вже набрала понад 1 мільйон підписів, передає 24 канал.

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Цією петицією активісти, неурядові та некомерційні організації, політики та знаменитості, закликають ООН та генсекретаря розпочати невідкладну процедуру Еxtraction.

Екстракція має на меті переміщення людей з підконтрольної ворогу території в безпечну зону. Цей процес не має нічого спільного зі здачею в полон. Тим паче захисники Маріуполя заявляли, що боротимуться до кінця та не складуть зброю.

Процедура екстракції передбачає домовленість про відвід військових з певної території на територію третьої держави.

Екстракція у випадку України передбачає за домовленістю двох протиборчих сторін, тобто України та Росії, вивезення третьою країною військовослужбовців – захисників із заводу "Азовсталь".

Петиція, що зібрала вже понад 1 мільйон підписів, передбачає:

забезпечення термінового припинення вогню з гарантіями з обох сторін у Маріуполі;

організацію негайного контролю за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

організацію морської евакуації цивільного населення та українських військовослужбовців на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника. Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, контрольовану українським урядом, або до третьої держави-посередника.

У тексті петиції зазначається, що час на "Азовсталі" йде на лічені години, а окупанти частково прорвались на територію заводу, не припиняють обстрілювати укриття і штурмувати позиції українських воїнів. Кожна хвилина зволікання може вартувати величезних втрат з боку всіх, хто знайшов укриття на території заводу.

Також повідомляється, що цивільне населення та військовослужбовці, які захищають героїчне місто Маріуполь, змушені виживати у нелюдських умовах, а низка світових лідерів вже визнала дії країни-агресора геноцидом українського народу.

Збройні сили Росії продовжують порушувати правила ведення війни, вдається до нетрадиційної зброї, регулярно та цілеспрямовано атакує місця перебування мирного населення, поранених військовослужбовців, тіл загиблих військовослужбовців, –

йдеться у петиції.

Додамо, що лише за перші 22 години після створення петиція зібрала 166 підписів із 200 тисяч необхідних голосів. Якщо вона збере 1 500 000 підписів, петиція найімовірніше стане однією з найбільш підписуваних на сайті Change.org.

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