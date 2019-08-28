22:33
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, сьогодні
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Петиція з вимогою залишити Супрун набрала необхідні для розгляду голоси

      51
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / thebabel.net

      Петиція з вимогою залишити Уляну Супрун на посаді очільниці Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тепер петицію має розглянути Президент України Володимир Зеленський.

      Автори петиції просять залишити Уляну Супрун керівником МОЗ з командою та продовжити реалізацію стратегії реформування сфери охорони здоров’я.

      Читайте також: МОЗ може очолити екс-губернатор Одещини Степанов

      Автори звернення також наголошують, що команда Супрун почала безпрецедентні зміни в медицині, відмовившись від багаторічного підходу "лікування хвороб" на користь профілактики та превентивної медицини.

      "Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров’я по затверджених планах до моменту відчуття незворотності процесів. Це занадто важливо для нас та наших дітей", – мовиться в петиції.

      петиція Уляна Супрун МОЗ Зеленський
      Петиція з вимогою залишити Супрун у МОЗ

      Хто призначає уряд Кабінет Міністрів механізм інфографіка

       

       

      blog_ava
      Прихований маєток та безліч ресторанів: якою нерухомістю володіє Михайло Поплавський
      сьогодні
      9675
      Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Новини Здоров'я Здоров'я
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 237
      Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      сьогодні , 22:00 Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      Іван Яковина 476
      Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      сьогодні , 21:33 Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      Едуард Крижанівський 367
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      сьогодні , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 2327
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сьогодні , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 142
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук