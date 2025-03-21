Президент Чехії Петр Павел прибув до Одеси, коли Росія масовано атакувала "Шахедами"

До Одеси прибув президент Чехії Петр Павел. Він зустрівся з Олексієм Кулебою та очільниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА.

Візит Павела до Одеси відбувся після нічної масованої атаки "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олексія Кулебу.

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Президент Чехії в Одесі

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що президент Чехії Петр Павел прибув з візитом до Одеси. Візит європейського лідера відбувся після чергового нічного терору російської армії.

Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі Росії запустила три групи "Шахедів" на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України,

– наголосив Кулеба.

Відомо, що під час зустрічі з чеським лідером обговорили ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку українських громад. Кулеба відзначив, що Чехія одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. Так, за 3 роки повномасштабної війни саме Чехія передала нашій державі допомоги на 900 мільйонів доларів. Мовиться як про гуманітарні програми, так і про військову техніку.

Візит президента Чехії Петера Павела до Одеси / Фото Олексія Кулеби

Ба більше, Кулеба повідомив, що протикорабельні комплекси "Нептун", зроблені на базі чеських автомобілів Tatra. Це озброєння зробило великий внесок у безпеку України на морі.

Так, головною темою розмови з президентом Чехії стали морська безпека та виклики розмінування територій. Також обговорили ефективне відновлення та сталий розвиток України, запросили долучитися до Конференції з відбудови України, яка відбудеться в Римі цього літа, а також домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медичних закладів.​ Разом з керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА Кулеба та Павел обговорили подальшу пряму підтримку регіонів.

Кулеба подякував Чехії та особисто президенту Петеру Павелу за непохитну підтримку. Він наголосив, що Чехія залишається надійним партнером у відновленні українських громад та регіонів.

Так, країна взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відбудовує школи та лікарні. У Київській області реалізує масштабний проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад 10 мільйонів євро, та десятки проєктів в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях.

До слова, 21 березня в Києві та області перекриватимуть дорожній рух через візит іноземної делегації. Управління державної охорони України повідомило про тимчасові обмеження руху для забезпечення охоронних заходів.