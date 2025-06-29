Президента Чехії помітили серед натовпу на концерті легендарного рок-гурту
- Президент Чехії Петр Павел відвідав концерт гурту AC/DC у Празі, стоячи серед фанатів та знімаючи виступ на телефон.
- Концерт відбувся на аеродромі "Летняни", зібравши понад 60 тисяч глядачів, і Павел відомий як давній фанат важкої музики.
Президент Чехії Петр Павел відвідав концерт легендарного гурту AC/DC у Празі. Він спокійно стояв серед фанатів та знімав виступ на телефон.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Prague International.
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На концерті AC/DC помітили главу Чехії
Павел відвідав концерт легендарного рок-гурту AC/DC, який відбувся 26 червня в Празі після повернення на сцену вокаліста Браяна Джонсона.
Петр Павел на концерті AC/DC / Фото з соціальних мереж
Концерт відбувся біля чеського аеродрому "Летняни", який є культовим місцем для фанатів рок-музики. Тут часто виступають всесвітньовідомі виконавці. Цього разу на концерт AC/DC прийшли понад 60 тисяч глядачів, серед яких і був глава Чехії.
На відео й фото з соцмереж видно, як Павел стоїть серед публіки, знімає виступ на телефон та спілкується з фанатами.
Петр Павел знімає виступ на телефон / Фото з соціальних мереж
За інформацією чеських ЗМІ, Павел давнім фанатом важкої музики. Зокрема його помічали під час концерту Брюса Спрінгстіна, а також під час виступу канадської співачки Аланіс Моріссетт.
У соцмережах користувачі схвально оцінили присутність президента Чехії серед глядачів без посиленої охорони та без окремої VIP-зони. Багато хто звернув увагу на те, що охорона була мінімальною, а сам глава держави не боявся спілкуватися зі своїми громадянами.