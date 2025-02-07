ВАКС арештував заступника Кличка: рішення ухвалили щодо кількох високопосадовців Києва

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжних заходів для високопосадовців Київської міської адміністрації. Зокрема заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича суд відправив під варту на два місяці – до 6 квітня, із можливістю внесення 15 мільйонів гривень застави.

Їх підозрюють у земельній корупції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Cуспільне.

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Які вироки ухвалив суд

Під варту на 60 діб із можливістю внесення 15 мільйонів гривень застави відправили заступника мера Києва Петра Оленича. Також під арештом опинилися заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, якому суд визначив заставу у 4,5 мільйони гривень, та членкиня комісії з питань земельних відносин Київради Олена Марченко, яка може вийти на свободу, сплативши 50 мільйонів гривень.

Засідання суду проходили у закритому режимі.

Напередодні НАБУ та САП заявили про розкриття діяльності організованого злочинного угруповання під керівництвом Дениса Комарницького, якого називали "смотрящим за Києвом". Загалом підозри висунули 10 особам, із яких 7 вже затримані.

Схема полягала у незаконному привласненні землі. Організатори реєстрували на підконтрольних осіб права власності на нібито існуючі споруди, яких фактично не було. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати КМР та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

Сьогодні ж, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходили обшуки.

Влада Києва сприяє розслідуванню

Міський голова Києва запевнив, що влада столиці співпрацює з правоохоронними органами, надає усі необхідні документи.

Якщо оприлюднені факти будуть доведені у суді, одразу ж будуть управлінські рішення. Зазначу, що рішення по земельних питаннях, про які сьогодні йдеться, ухвалювали згідно з регламентом і їх підтримували представники всіх фракцій (політичних сил) Київради – і під час розгляду на комісіях, і в сесійній залі,

– додав Кличко.

Кличко підтвердив, що боротьба з корупцією сьогодні є одним з головних завдань.