Вважали зниклим безвісти: на війні загинув український журналіст і військовий Петро Цурукін

Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок на війні, розв'язаній Росією. Стало відомо про загибель українського журналіста та військового Петра Цурукіна.

Звернімо увагу, що Петра Цурукіна раніше вважали зниклим безвісти. Трагічну звістку про загибель військового та журналіста принесла Трускавецька міська рада.

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Що відомо про загибель Петра Цурукіна

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова зазначає, що офіційною датою загибелі журналіста вважають 4 червня 2023 року. Самого Петра Цурукіна впродовж понад пів року вважали зниклим безвісти.

На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – воїн-герой дійсно загинув. Вічна пам'ять воїну Петру Цурукіну та всім полеглим за Україну!

– зазначили у міській раді.

Відомо, що Петро Цурукін працював на телеканалі "СТБ". Він був головним редактором проєкту "Один за всіх". Крім того, він був ведучим телеканалу KYIV LIVE.

Місцева влада пообіцяла додатково повідомити інформацію про привезення тіла полеглого Героя та чин похорону.

На війні загинув Роман Принда

Трагічну звістку принесли у Грабовецько-Дулібівській територіальній громаді. Відомо, що Роман Принда з позивним "Танчик" народився 14 лютого 1987 року. Захисник був командиром відділення 33 окремого стрілецького батальйону у складі 116 бригади.

у складі 116 бригади. Народився Роман Принда у селі Малі Дідушилі Стрийської громади. З трирічного віку майбутній захисник мешкав у селі Дуліби Грабовецько-Дулібівської територіальної громади. У Стрию він навчався у школі №6 та ВПУ №34.

Відомо, що полеглий герой з 2014 року був учасником АТО. Також він пройшов Іловайський котел. А своє життя за Україну він віддав 15 березня 2024 року. Того дня він виконував бойове завдання на околиці Брусків Конотопського району, що на Сумщині.

Також він пройшов Іловайський котел. А своє життя за Україну він віддав 15 березня 2024 року. Того дня він виконував бойове завдання на околиці Брусків Конотопського району, що на Сумщині. У Романа Принди залишилися батьки, сестри, дружина та маленька донечка Анастасія.

Згідно з даними Інституту масової інформації, Петро Цурукін – 74-й медійник, котрий загинув унаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким полеглих Героїв України. Низький уклін за їхній мужній подвиг у протистоянні російським загарбникам!