Суд відправив під варту Сергія Радзицького, фігуранта справи про заворушення на Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Він перебуватиме в СІЗО до 3 січня, однак може вийти під заставу в розмірі 133 тисяч гривень.

Про це стало відомо під час судового засідання.

У чому підозрюють Радзицького?

Чоловікові інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також поширення інформації про розташування українських військових.

Йому призначили тримання під вартою до 3 січня з правом на заставу в 133 тисячі гривень.

Прокурор просив суд відправити підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Натомість сторона захисту наполягала на домашньому арешті та заявляла, що наведені обвинуваченням обставини спотворюють реальність.

Сам Радзицький пояснив, що приїхав до будинку на прохання Валентини Молодої, яка першою прибула на місце події. За його словами, раніше він звертався до правоохоронців із повідомленням про нібито незаконне утримання військових за цією адресою.

Також чоловік стверджує, що приїхав туди разом із поліцейськими та вів трансляцію в TikTok. Він додав, що не поїхав би на місце події, якби знав, що Молода отримала за це гроші.

Нагадаємо, заворушення у Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталися 2 листопада біля пункту тимчасової дислокації 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Перед цим у соцмережах поширювали повідомлення про нібито незаконне утримання та катування близько 40 військових. Згодом правоохоронці спростували інформацію про заручників і загиблих. Під час сутичок натовп намагався потрапити на територію об'єкта, було пошкоджено службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії.