Завдяки дивовижному поєднанню креативності та функціональності, вправні майстри представили новаторську годівницю для котів, що нагадує мініатюрне піаніно. Пропонуємо і вам глянути, як працює цей "інструмент".

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У США випустили годівницю-піаніно для котів

Цей диво-інструмент вимагає від голодних котів "грати" на ньому, щоб отримати їжу. Такий унікальний спосіб робить трапезу домашніх улюбленців ще цікавішою та бажанішою.

Кожне натискання клавіші запускає унікальний механізм, який дозує їжу в спеціальну миску. Сцена фіксує зворушливий образ пухнастого музиканта, який зосереджено грає мелодію на мініатюрному інструменті. Разом з тим їжа з'являється під його лапами, й він, задоволений, береться наминати свій "гонорар".

Як це працює: дивіться відео

Користувачі мережі у захваті від цього унікального інструменту. Котик отримав тисячі схвальних, милих та водночас кумедних, коментарів. Ось декілька з них: