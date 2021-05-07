Pfizer і BioNTech звернулись до уряду США з проханням – Голос Америки

Компанії-виробники вакцини Pfizer та BioNTech звернулись до урядового агентства США з проханням отримати повний та постійний дозвіл на використання їхньої вакцини. Наразі там дозволили використовувати препарати під час надзвичайної ситуації.

Щоб отримати постійний дозвіл, компанія Pfizer має надати усю інформацію, яка підтверджує, що вакцина виробляється безпечно та є надійною. Корпорація попросила уряд США розглянути її запит протягом 6 місяців.

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На думку деяких експертів, повний дозвіл може зменшити занепокоєння серед певної частини населення щодо надійності вакцини.

США підтримує скасування патенту

Водночас уряд США підтримав ініціативу скасувати патент на вакцину проти COVID-19. Це дозволило б багатьом країнам виробляти власну вакцину. Ініціативу підтримав президент Франції Еммануель Макрон, а також уряд Іспанії.

Однак у Німеччині таку ідею не підтримують. Там повідомили, що відмова від патенту не призведе до автоматичного пришвидшення темпів вакцинації в світі. Також у Берліні вважають, що це може спричинити призупинення інновацій в виробництві вакцини, що особливо небезпечно у боротьбі з новими штамами вірусу.

Зустріч Байдена і Путіна

Президент Джо Байден повідомив, що хоче зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом. Він підкреслив, що готовий до зустрічі попри те, що Росія продовжує утримувати значні військові сили біля кордонів України. Про це Байден заявив у Білому домі 7 травня.

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Безкоштовна вакцина для туристів

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про намір запропонувати туристам американського мегаполіса вакцинуватись від COVID-19. Мерія може встановити мобільні пункти вакцинацій поблизу найпопулярніших туристичних пам'яток.

Білл де Блазіо пропонує використовувати вакцину Johnson&Johnson, яка не вимагає таких складних умов зберігання як інші зареєстровані у США вакцини та передбачає лише одне щеплення.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 7 травня: дивіться відео