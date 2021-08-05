Х*рня спаскудила вигляд, – піарниця Дантеса і Корогодського облаяла меморіал Голодомору

Анна Давиденко, яка працює піарницею Володимир Дантеса та Гаріка Корогодського, потрапила у скандал. Жінка негативно відреагувала на будівництво музею Голодомору.

Давиденко обурилася, що нібито у Києві будують вже другий музей Голодомору. Свою скандальну позицію вона захищає у соцмережах.

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Жінка облаяла музей Голодомору

"Якщо ви хотіли спитати, що за х*рня спаскудила вид, то я скажу. Це ДРУГИЙ музей Голодомору. Як часто ви були у першому?", – глузувала вона у сторіс.



Піарниця Дантеса облаяла музей Голодомору​ / Скриншоти

Очевидно, Давиденко не розуміє, що насправді триває будівництво другої черги музею – будівлі з розвиненою музейною інфраструктурою, тобто це продовження проєкту, а не окремий комплекс. Адже досі Національний музей Голодомору-геноциду складався лише з меморіальної частини та зали пам'яті, яка фактично й виконувала функцію музею.

Заплановано, що загальна площа музею сягатиме приблизно 15 тисяч метрів. Це буде триповерхова будівля із зеленим дахом, кінозалом та навчальними класами.

Слова піарниці обурили українців

Нещодавно президент Зеленський заявив, що у повному обсязі музей добудують 90-х роковин трагедії 1932–1933 років, тобто до 2023 року.

Після того, як під дописами Давиденко з'явилися десятки обурливих коментарів, вона намагалася виправдати сказане. Пояснювала, мовляв, їй не подобається будь-яке будівництво, якщо воно – у парковій зоні й нібито "псує вид історичної спадщини міста".

Це не має нічого спільного з моїм ставленням до будь-якого національного питання, зокрема цього (щодо Голодомору – 24 канал),

– наголосила мешканка Києва.

Водночас жінка поскаржилася, що після скандальної сторіс їй почали погрожувати у мережі. Й підкреслила, що її позицію нібито підтримує багато людей, про що їй масово писали у приватних повідомленнях.