"Назавжди усміхнений": у бою під Бахмутом загинув брат експосла України в Канаді
Джерело:фейсбук Андрія Шевченка
Проти російського окупанта воює кожен українець. Вони потраплюють у точки, де тривають найзапекліші бої. На жаль, не всі Героям вдається вибратися звідти живими.
Загинув "Елвіс" – брат експосла України в Канаді
Вони вже назавжди залишатимуться в нашій пам'яті Героями, які поклали своє життя за вільне майбутнє України. Одним із них став 33-річний Євген Олефіренко, який загинув 7 липня у бою з російськими окупантами під Бахмутом. Це брат експосла України в Канаді Андрія Шевченка.
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Чоловік з позивним "Елвіс" був командиром взводу Збройних Сил України. Він був безстрашний та усміхнений – таким вже залишиться назавжди.
На жаль, життя воїна-героя обірвалося 7 липня під Бахмутом, що на Донеччині.
Ми щойно привезли його до Києва – сонячного, безстрашного і назавжди усміхненого. Загинув у бою – вчора, під Бахмутом. Гордість нашої родини,
– написав Шевченко.
Шевченко додав, що прощання з героєм відбудеться у суботу, 9 липня, на Байковому кладовищі. Панахида розпочнеться о 14:30 у Вознесенській церкві на Байковому кладовищі, а о 15:30 тіло воїна кремують.
Євген мав гарне життя / Фото з фейсбуку Богдани Шевченко
Сестра "Елвіса", політологиня і журналістка Богдана Шевченко розповіла, що захисник відправився на фронт у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого.
З того часу Євген був у найгарячіших точках, брав участь в обороні Лисичанська. Звідти він із зводом зумів вибратися, вберігши там українські книжки. Втім, на жаль, під Бахмутом не вижив.
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