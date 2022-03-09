Під Балаклією ворожа ДРГ напала на блокпост, але була вщент розгромлена

На Харківщині диверсійно-розвідувальні групи здійснили напад на блокпост. Втім, отримали гідну відсіч від українських захисників.

Бій відбувся вночі проти 9 березня у селі Андріївна Балаклійського району. Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА.

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Українці розгромили диверсантів

За словами посадовця, відбивали ворожу атаку в Андріївці військові Державної прикордонної служби. У протистоянні з ними диверсанти не мали жодних шансів на успіх.

У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати,

– розповів очільник ОВА.

При цьому, за його словами, диверсанти кинули посеред поля свого бойового товариша, який зазнав поранення. Українські прикордонники взяли його у полон.

Синєгубов про ситуацію на Харківщині: дивіться відео

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