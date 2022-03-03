Під Бердянськом окупанти розстріляли автомобілі: вбили 3 місцевих жителів

Окупанти розстріляли два цивільні автомобілі у Бердянському районі (Запорізька область). Загинуло троє мирних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської районної адміністрації. Інцидент трапився поблизу села Осипенко. Волонтерам вдалося забрати тіла трьох людей.

Важливо Російські окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Приліпка

За даними місцевих ЗМІ, ймовірно, один із загиблих – чоловік, який став знаменитим завдяки своєму відчайдушному вчинку на початку війни. Він самотужки переніс міну з-під місцевого моста до лісосмуги.

Нагадаємо, нещодавно окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Приліпка. Його вбили у власному будинку.

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