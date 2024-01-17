Військовий гелікоптер Росії "сів у калюжу" під Брянськом: місцеві залишилися без світла

У Брянській області російський гелікоптер Мі-8 здійснив аварійну посадку. Жителі чотирьох районів області "поринули" у темряву.

Окремі російські пабліки пишуть, що це вже другий такий інцидент із гелікотером на цій самій трасі за сьогодні.

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Важко "присів" обабіч дороги

Так, у Брянській області поблизу міста Севськ російський гелікоптер Мі-8 був вимушений здійснити аварійну посадку.

Ймовірно, він хотів приземлитися на тротуарі, однак невдало всівся обабіч дороги. При чому під час посадки він порвав лінії електропередач.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, троє членів екіпажу вертольота не постраждали. Втім, навряд чи місцеві змогли щиро цьому порадіти. Адже через недолугість російських пілотів чотири райони області тепер лишилися без світла.

У міноборони Росії причиною аварії назвали технічну несправність.

На місці інциденту зібралося багато військових: відео соцмережі

Гелікоптер – "невдаха" всівся обабіч траси: відео соцмережі

Російська авіація встановила антирекорд

12 січня усього протягом шести годин три літаки місцевої авіакомпанії "Побєда" здійснили аварійні посадки на трьох різних авіарейсах.