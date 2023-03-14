"Бавовнятко" завітало на хімічний завод під Брянськом: окупанти знову марять дроном і успіхами

У Росії на Брянському хімічному заводі пролунали потужні вибухи 14 березня. Окупанти вже встигли "заспівати" про нібито збиття "українського дрону".

Наразі місце події оточили спецслужби. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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На Брянський хімічний завод завітала "бавовна"

Російські ЗМІ вже написали, що нібито "дрон ЗСУ атакував" Брянський хімічний завод у районі міста Сільце. До речі, це вже не вперше окупантам мариться "український безпілотник".

БПЛА збила російська система "Панцир" за кілька кілометрів від місця передбачуваного удару,

– набрехали росіяни.

До того ж окупантам примарилось, що "дрон" начебто запустили з території України на кордоні з Брянською областю.

"Дрон летів на малій висоті до Брянського хімічного заводу. Але від збиття його це не врятувало", – кажуть російські пропагандисти.

Наразі на місці працюють оперативні служби, а сапери нібито вивчають уламки видуманого "дрону". Однак фото та відео того, що трапилося, пропагандисти не надають.

Дрон примарився і на Бєлгородщині

Губернатор Бєлгородської області Гладков також повідомив, що над їхнім районом нібито "системою ППО було збито безпілотний літальний апарат". За його словами, уламки начебто впали на дах гаража.

"Наслідки уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає. Усі оперативні служби виїхали на місце", – написав у своїй соцмережі Гладков.

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