Під будинком Порошенка відбулася "мирна акція" зі спробами штовханини

Під будинок п'ятого президента України Петра Порошенка прийшли люди "з різними точками зору на політичні події в країні". Поліція "кілька разів припиняла штовханину".

Інцидент стався у суботу, 9 жовтня у Козині на Київщині. Понад 60 правоохоронців кілька годин розбороняли дві групи учасників "мирної акції".

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Невідомі влаштували мітинг під будинком Порошенка у Козині

У селищі Козин в Київській області біля будинку народного депутата з "Європейської Солідарності" та п’ятого президента України Петра Порошенка 9 жовтня відбувався мітинг. Як повідомили у поліції:

Туди прийшли представники двох неназваних громадських організацій.

Це були люди "з різними точками зору на політичні події в країні".

Без сутичок не обійшлося, але поліція каже – нічого серйозного

Правоохоронці стверджують, що впродовж мітингу дві групи учасників кілька разів намагалися почати штовханину. Але, мовляв, поліція її одразу припиняла. Що й не дивно, адже до будинку Порошенка прибули понад 60 силовиків.

Що відбувалося 9 жовтня під будинком Порошенка: дивіться фото НПУ

Відео сутичок оприлюднили на своїх сторінках у фейсбуці депутат Київської міської ради Олександр Погребинський та народна депутатка Софія Федина.

Однак у поліції Київщини запевнили, що "суттєвих порушень правопорядку не виявлено", і станом на кінець доби "сторони конфлікту до активних дій не вдавалися".

Навіщо під будинком Порошенка влаштували мітинг

За інформацією ТСН, кілька учасників акції повідомили, що прийшли до Петра Порошенка через його зв'язки з одіозним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком.