Під час атаки на Київ поранено журналіста із Японії

Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста із Японії. Його госпіталізували.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він також підтвердив, що загалом станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих.

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Під час атаки на Київ у Печерському районі поранений журналіст із Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже 8 постраждалих,

– написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше він повідомив про одного загиблого і 7 травмованих місцевих жителів у Солом'янському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки.



Під час атаки Києва поранено журналіста з Японії / Фото соцмережі

Зазначають, що під час обстрілу журналіст перебував у готелі, в який поцілила ракета.

Госпіталізація японського журналіста: відео

. Станом на 15:35 кількість потерпілих внаслідок атаки на Київщину зросла до 11.

Радник МВС Антон Геращенко повідомив, що пораненого японського журналіста звуть Ватару Секіта. Він працює у виданні Асахі Сімбун.



Ватару Секіта – журналіст, який отримав поранення під час атаки росіян / Фото Геращенко

Актуально про наслідки атаки на Київ

Російські ракети цілеспрямовано летіли у житлові масиви столиці. В Офісі президента показали жахливі фото наслідків прильотів. Відомо, що окупанти влучили у Голосіївський та Печерський райони Києва.

У Києві загинув літній чоловік та 8 постраждалих у двох місцях вибухів у Солом'янському районі. Одна людина — у вкрай важкому стані. Відомо також, що під час обстрілу столиці поранено журналіста з Японії.

Наслідки сьогоднішньої атаки Києва / Фото ОП