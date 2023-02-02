Загинув у бою: на Закарпатті попрощались з журналістом Дмитром Кудрявцевим

У четвер, 2 лютого, у Сваляві Закарпатської області попрощались з українським журналістом Дмитром Кудрявцевим. Він загинув у бою за незалежність України.

Кудрявцев був редактором стрічки новин сайту "Факти ICTV". У лютому він покинув колектив, а вже незабаром став до лав ЗСУ.

Читайте також Відійшов у вічність, об'єднавши покоління: на Івано-Франківщині попрощались з Дмитром Павличком

Що відомо про Дмитра Кудрявцева

Журналісту було лише 30 років. Життя Дмитра обірвалося під час бойового зіткнення 25 січня.

Колеги зазначають, що на фронті Дмитро був стрільцем-санітаром 18 окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Журналістська кар'єра Дмитра розпочалась у 2015 році у виданні Focus.ua. Згодом обіймав посади редактора сайту Оbozrevatel та головного редактора сайту "Народна правда".

Також Кудрявцев писав статті на близькосхідну тематику для ізраїльських порталів Сursor Info та MIGnews.

У Дмитра залишилися дружина Марія та бабуся. Допомогти родині загиблого героя можна, перерахувавши кошти за реквізитами: 4149 6293 8494 1670

Отримувач – Бірчин Дмитро Миронович, який допомагає дружині з похованням.