Під час ефіру CNN з мером Чернігова стався вибух: Атрошенко навіть не кліпнув оком – відео
29 березня 2022 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:CNN
Під час інтерв'ю з журналістами CNN, мер Чернігова Владислав Атрошенко продемонстрував, як українці починають звикати до вибухів. Прямо в ефірі у місті пролунав вибух – мер навіть не здригнувся.
Чернігів продовжують обстрілювати з неба попри заяву про відвід російських військ. Місто терпить ракетні удари, а містяни потроху звикають до жахливих військових реалій.
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Атрошенко давав інтерв'ю журналісту відомого іноземного видання CNN на фоні розваленого міста. В якийсь момент на задньому фоні пролунав вибух – мер навіть оком не кліпнув.
Мер Атрошенко не боїться вибухів: дивіться відео