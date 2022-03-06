Під час евакуації з Ірпеня війська Росія стріляла по цивільних: є загиблі
6 березня 2022 , 10:47Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
Російські окупанти продовжують показувати свої підлі звірства. Під час евакуації мирних людей з Ірпеня на Київщині орки відкрили по них вогонь.
На виїзді з Ірпеня люди намагалися покинути місто. Російські війська відкрили по них вогонь, є жертви.
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Російські окупанти вбили дітей
Щонайменше троє людей загинули, серед них є двоє дітей. Ще одна людина в тяжкому стані через поранення.
Вогонь, ймовірно, російські війська вели з мінометів. Серед загиблих можуть бути члени однієї родини.
Підтвердження цих даних з інших джерел поки немає.
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