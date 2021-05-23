Накрила крижана буря: гірський марафон у Китаї забрав життя 21 людини

На північному заході Китаю у провінції Ганьсу трапилася трагедія. Під час 100-кілометрового гірського марафону загинули багато людей.

Марафон розпочався приблизно о 13:00 у суботу, 22 травня. Раптово у горах здійнявся штормовий вітер, крижана буря з градом.

Раніше Понад 200 постраждалих: жертвами торнадо в Ухані стали вже 6 людей

Різка зміна погоди призвела до переохолодження учасників марафону, багато з них пропали під час проходження дистанції.

Через це організатори вирішили зупинити змагання. Розпочалася рятувальна операція, зниклих розшукували понад 1 000 людей.

Вони зіштовхнулися зі складнощами через місцевий ландшафт, зниження температури вночі, а також відсутність хорошого зв'язку.

Загалом у марафоні брали участь 172 людина. 8 госпіталізували, наразі їхній стан – стабільний. На жаль, 21 марафонець загинув.

Рятувальники пояснили, що трагедія сталася, зокрема, через низькі температури. Адже марафонці не мали відповідного одягу.

За інформацією видання People's Daily, місцевий уряд вже сформував групу для поглибленого розслідування причин інциденту.