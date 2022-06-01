Під час ігор у пісочниці діти знайшли протипіхотну міну

Росіяни залишили в Україні дуже багато небезпечних "сюрпризів". Підлий ворог готовий жорстоко вбивати навіть маленьких дітей.

Мінування – один з багатьох способів, яким російські окупанти намагаються вбити мирних українців. Рашисти настільки підлі та цинічні, що мінують тіла вбитих ними людей та навіть дитячі майданчики.

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Міна у дитячій пісочниці

Під час ігор у пісочниці в одному з міст діти натрапили на ворожу міну. Як з'ясувалося, "іграшкою" була ПОМ-2 – протипіхотна осколкова міна кругового ураження. Подібні міни заборонені на міжнародному рівні, але дикі російські варвари були серед тих країн, які не голосували за заборону та навіть працюють над новими модифікаціями цієї зброї.

Піротехніки знешкодили міну там, де її виявили діти. Рятувальники просять пояснити усім дітям небезпеку виявлення цікавості до незнайомих предметів та навчити їх правильно поводитися при виявленні таких предметів. За жодних обставин дітям не можна брати до рук нічого незнайомого, про всі "знахідки" потрібно негайно повідомляти дорослих.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Напад на Україну з Білорусі досі можливий. Під прикриттям "навчань" білоруси проводять підготовку своїх військ поблизу українських кордонів. Стало відомо, що білоруська армія відпрацьовує перекидання своїх сил на великі відстані та їхню діяльність на незнайомій місцевості.

Російські окупанти знову здійснили обстріл Миколаєва. 4 ворожі снаряди прилетіли у житловий квартал. На жаль, внаслідок атаки рашистів загинула людина. Також росіяни пошкодили лінії однієї з підстанцій.

Ватажок бойовиків псевдореспубліки "ДНР" Денис Пушилін отримав поранення у Лимані. В МВС підтвердили поранення рашиста, якому давно пора до Захарченка, "Гіві" та "Мотороли". Згідно з наявною інформацією, той приїхав в Лиман призначати свого "мера", але "щось пішло не так". Наскільки серйозне поранення в Пушиліна – наразі невідомо.

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