Під час масованого удару Росія запустила по Україні понад 20 ракет: скільки вдалося збити
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
У суботу, 31 грудня, держава-терорист Росія знову завдала масованого ракетного удару по цивільних об'єктах нашої країни. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі українці.
За інформацією Валерія Залужного, противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування. Ворожі ракети випускали із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
Актуально Під час атаки на Київ поранено журналіста із Японії
Скільки російських ракет вдалось збити
Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 12 крилатих ракет:
- 6 – в межах Київської,
- 5 – Житомирської,
- 1 – Хмельницької областей.
Варто додати, що раніше заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк сказав, що більшість повітряних цілей збила українська авіація та сили ППО.
Проте у Солом'янському районі ракетним ударом пошкоджено приватний будинок, а в Печерському районі ракета потрапила в готель. Крім того, є руйнування в Голосіївському районі.
Наслідки ракетної атаки 31 грудня: головне
- У Хмельницькому кількість поранених зросла до семи людей, троє з них – у важкому стані. Частина міста знеструмлена, – повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
- Крім того, внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти Києва 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом – медики надали допомогу на місці.
- О 15 годині надійшла інформація, що внаслідок ракетної атаки столиці поранено журналіста з Японії, його забрали в лікарню. Постраждалим виявився Ватару Секіта, який працює в одній з найбільших газет Японії "Асахи Сімбун". Під час масованого удару він перебував у готелі, у який влучила ракета.
- У Краматорській міськраді о 14:19 повідомили про ракетний удар по промисловій зоні міста. За наявними даними, обійшлося без жертв.
- Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що у Запоріжжі ворог пошкодив житлові будинки під час удару. Про масштаби руйнувань та постраждалих поки невідомо.
- У Миколаєві теж було кілька прильотів. Віталій Кім розповів, що пожежники гасять полум'я в місці уражень.