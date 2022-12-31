Під час масованого удару Росія запустила по Україні понад 20 ракет: скільки вдалося збити

У суботу, 31 грудня, держава-терорист Росія знову завдала масованого ракетного удару по цивільних об'єктах нашої країни. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі українці.

За інформацією Валерія Залужного, противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування. Ворожі ракети випускали із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

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Скільки російських ракет вдалось збити

Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 12 крилатих ракет:

6 – в межах Київської,

5 – Житомирської,

1 – Хмельницької областей.

Варто додати, що раніше заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк сказав, що більшість повітряних цілей збила українська авіація та сили ППО.

Проте у Солом'янському районі ракетним ударом пошкоджено приватний будинок, а в Печерському районі ракета потрапила в готель. Крім того, є руйнування в Голосіївському районі.

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