Під час авіанальоту окупантів на Харків загинули четверо нацгвардійців: також є поранені

Поки небо над Україною залишається відкритим, окупанти цим користуються. Хоч і наші системи ППО збивають багато ворожих літаків, деякі все ж встигають завдати удар.

Під час нальоту ворогів на Харків, вночі 5 березня, загинули 4 нацгвардійців. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії.

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Також є постраждалі

Молоді захисники України загинули внаслідок вибуху бомби, яку скинув літак окупантів. Також кілька людей сильно постраждали.

Попри черговий обстріл, захисники Харкова не збираються відступати. Тому гвардійці разом із ЗСУ, поліцією та СБУ продовжують давати гідну відсіч окупантам.

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