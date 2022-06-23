Під час обстрілу Миколаєва росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Зокрема, загарбники влучили у братську могилу солдатів радянської армії.

Новину повідомив Олександр Сєнкевич – мер Миколаєва. Він зауважив, що "прилетіло від нащадків".

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Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва. Після перемоги ми там усе полагодимо і наведемо порядок. А щодо іншого – думаю, коментарі зайві,

– заявив Сєнкевич.

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Російські окупанти 23 червня вкотре обстріляли Південь. З території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники вдарили по Миколаєву. Російські ракети влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру міста. За попередніми даними, постраждав один цивільний.

Окрім того, упродовж дня ворог випустив 2 ракети по Одещині. Однак їх, на щастя, вдалося збити силам ППО.

Упродовж дня 22 червня російські загарбники завдали по Миколаєву удар 7 керованими ракетами. Тоді мер повідомив, що ракети влучили в територію двох підприємств. Там зберігали паливно-мастильні матеріали. На місці інциденту спалахнула пожежа.

Також повідомили, що ракетним ударом пошкодили 5 багатоповерхівок. Окрім того, постраждала місцева школа.

Окупанти хочуть знищити весь Донбас

Місцевим жителям нагадують, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 червня заявив, що мета російських окупантів – незмінна. Крок за кроком ворог хоче знищити весь Донбас.

"Ось чому ми знову й знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України", – заявив президент.

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