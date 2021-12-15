Під час падіння ялинки на Житомирщині постраждав батько 12 дітей

У селищі Романів на Житомирщині новорічна ялинка поламалась навпіл, коли її встановлювали. Дерево повалилось разом із людиною на верхівці.

Ялинку, котра мала тішити людей на свята, привезли у Романів із сусіднього села Булдичів. Там дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі.

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Через ялинку зник інтернет

Горе-ялинка ще під час транспортування наробила місцевим жителям неприємностей. Річ у тому, що коли її перевозили, то гілля обірвало інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах. Таким чином без інтернету залишились кілька населених пунктів.

Після того, як ялинку таки встановили у центрі селища, вона зламалася навпіл за кілька хвилин.

У мене 12 дітей і 4 внуків, і Бог зберіг мені життя. До ствола пристебнутий був, і коли вона впала гілляччям, я виходить між асфальтом і між ялинкою. А голова моя торкнулася до асфальту, побилася трохи,

– каже Олександр Виговський, який у момент падіння був на верхівці.

Постраждалий радіє, що отримав лише забій спини та синець під оком.

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Святкові ялинки в Україні

У Києві майже закінчили роботи з облаштування головної новорічної локації. Увечері 14 грудня на Софійській площі тривали завершальні роботи з прикрашення ялинки.

13 грудня у центрі Львова встановили головну ялинку міста. Цьогоріч 17-метрову новорічну красуню привезли із села Оброшине. Ялинку традиційно встановили на площі перед Оперним театром. Урочисте відкриття відбуватиметься напередодні Дня святого Миколая.

5 грудня у Хмельницькому засяяла головна ялинка. Вона стоїть на пішохідній вулиці Проскурівській. Також у місті відкрили різдвяний ярмарок.

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