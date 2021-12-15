Під час падіння ялинки на Житомирщині постраждав батько 12 дітей
Джерело:ТСН
У селищі Романів на Житомирщині новорічна ялинка поламалась навпіл, коли її встановлювали. Дерево повалилось разом із людиною на верхівці.
Ялинку, котра мала тішити людей на свята, привезли у Романів із сусіднього села Булдичів. Там дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі.
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Через ялинку зник інтернет
Горе-ялинка ще під час транспортування наробила місцевим жителям неприємностей. Річ у тому, що коли її перевозили, то гілля обірвало інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах. Таким чином без інтернету залишились кілька населених пунктів.
Після того, як ялинку таки встановили у центрі селища, вона зламалася навпіл за кілька хвилин.
У мене 12 дітей і 4 внуків, і Бог зберіг мені життя. До ствола пристебнутий був, і коли вона впала гілляччям, я виходить між асфальтом і між ялинкою. А голова моя торкнулася до асфальту, побилася трохи,
– каже Олександр Виговський, який у момент падіння був на верхівці.
Постраждалий радіє, що отримав лише забій спини та синець під оком.
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Святкові ялинки в Україні
- У Києві майже закінчили роботи з облаштування головної новорічної локації. Увечері 14 грудня на Софійській площі тривали завершальні роботи з прикрашення ялинки.
- 13 грудня у центрі Львова встановили головну ялинку міста. Цьогоріч 17-метрову новорічну красуню привезли із села Оброшине. Ялинку традиційно встановили на площі перед Оперним театром. Урочисте відкриття відбуватиметься напередодні Дня святого Миколая.
- 5 грудня у Хмельницькому засяяла головна ялинка. Вона стоїть на пішохідній вулиці Проскурівській. Також у місті відкрили різдвяний ярмарок.
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