Окупанти знову обстріляли Миколаїв, у Харкові чули понад 20 вибухів

Уночі 25 липня у кількох регіонах України знову пролунали сирени. Крім цього, у Миколаєві та Харкові пролунали вибухи.

Якщо ви чули звуки сирен, які сповістили про повітряну тривогу – негайно прямуйте в укриття. Слідкуйте за оновленнями інформації від місцевої влади.

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Окупанти знову атакували Миколаїв та Харків

Перші повідомлення про вибухи у Миколаєві з'явилися близько 2:43, після чого у місті та області оголосили повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали пишуть про можливий обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Близько 3:07 з'явилися повідомлення про вибухи у Харкові. За даними Суспільного, за 15 хвилини повітряної тривоги пролунало щонайменше 20 вибухів, частина з яких могла пролунати за містом – на південному сході від Харкова.