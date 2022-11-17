Російські військові продовжують атакувати Україну ракетами. Ранок 17 листопада для українців почався з повітряної тривоги. Невдовзі почали надходити повідомлення про вибухи, а також влучання.

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Над Києвом збили ракети

Як зазначають у Київській міській військовій адміністрації, над столицею вдалося збити 2 крилаті ракети. Зауважимо, що це попередня інформація. Її уточнять, коли загроза з неба мине. Також у відомстві зазначили, що відомостей про жертв і руйнувань наразі не надходило.