Смертельний похорон: під час прощання з президентом Танзанії померли не менше 45 людей

У Танзанії під час прощання з президентом Джоном Магуфулі 21 березня через тисняву загинули 45 людей. Ще 37 – отримали травми.
Джерело:Citizen
Траурна церемонія відбулася на стадіоні у місті Дар-ес-Салам – столиці Танзанії. Попрощатися з померлим лідером прийшло дуже багато людей.
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Головною проблемою стало те, що більшість з них намагалися потрапити на стадіон через неофіційні входи.
Це спричинило масштабну тисняву. Вона призвела до смерті 45 людей.
У місцевій поліції наголосили, що загиблі не були злочинцями.
Вони пішли на стадіон, щоб висловити свою любов до покійного лідера, але через величезну кількість людей деякі з них стали нетерплячими і вважали, що краще використовувати неофіційні точки входу, от так і винила проблема,
– розповіли правоохоронці.
Більшості постраждалих знадобилася госпіталізація. Однак станом на 30 березня чимало з них вже виписані з медзакладів.Зверніть увагу! Президент Танзанії Джон Магуфулі помер 18 березня. За офіційними даними, політик пішов з життя через проблеми з серцем. Водночас опозиціонери повідомили, що причиною смерті Магуфулі міг стати коронавірус.