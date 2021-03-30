Смертельний похорон: під час прощання з президентом Танзанії померли не менше 45 людей

У Танзанії під час прощання з президентом Джоном Магуфулі 21 березня через тисняву загинули 45 людей. Ще 37 – отримали травми.

Траурна церемонія відбулася на стадіоні у місті Дар-ес-Салам – столиці Танзанії. Попрощатися з померлим лідером прийшло дуже багато людей.

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Головною проблемою стало те, що більшість з них намагалися потрапити на стадіон через неофіційні входи.

Це спричинило масштабну тисняву. Вона призвела до смерті 45 людей.

У місцевій поліції наголосили, що загиблі не були злочинцями.

Вони пішли на стадіон, щоб висловити свою любов до покійного лідера, але через величезну кількість людей деякі з них стали нетерплячими і вважали, що краще використовувати неофіційні точки входу, от так і винила проблема,

– розповіли правоохоронці.

Більшості постраждалих знадобилася госпіталізація. Однак станом на 30 березня чимало з них вже виписані з медзакладів.