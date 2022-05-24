Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Автівки виявили на Миколаївщині у бік Херсонщини.

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ЗСУ знайшли автомобілі з тілами українців

У ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей,

– повідомило командування.

Там також додали, що попередньо пошкодження техніки свідчать про:

підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості;

а також – про обстріл колони.

Командування пояснило, що місцеві жителі намагались евакуюватися. У відповідь російські окупанти цинічно показали людям як дозволений шлях місцевість, яка була замінована.

Автівки підірвались. Тих людей, які вижили після підриву, росіяни розстріляли.

Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку,

– розповіли в ОК "Південь".

Та додали, що втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким всіх загиблих. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі.

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