Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Автівки виявили на Миколаївщині у бік Херсонщини.
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У ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей,
– повідомило командування.
Там також додали, що попередньо пошкодження техніки свідчать про:
- підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості;
- а також – про обстріл колони.
Командування пояснило, що місцеві жителі намагались евакуюватися. У відповідь російські окупанти цинічно показали людям як дозволений шлях місцевість, яка була замінована.
Автівки підірвались. Тих людей, які вижили після підриву, росіяни розстріляли.
Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку,
– розповіли в ОК "Південь".
Та додали, що втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується.
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