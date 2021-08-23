Під час проведення Кримської платформи бойовики влаштували вогневі провокації на Донбасі
23 серпня 2021 , 19:10Читать новость на русском
Джерело:ООС
Російські найманці продовжують ігнорувати домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Протягом поточної доби, 23 серпня, ворог 3 рази обстрілював позиції бійців ЗСУ.
Незважаючи на дії окупантів, ситуацію в районі проведення ООС контролюють наші воїни. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Де бойовики порушували тишу
- Поблизу Водяного противник обстріляв українські позиції з мінометів калібру 120 міліметрів.
- Біля Широкиного найманці Росії за допомогою квадрокоптера дистанційно замінували територію.
- На Луганщині зафіксований проліт БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
– зазначили у штабі ООС.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- На Донбасі 22 серпня окупанти 5 разів зривали режим припинення вогню.
- Неспокійно було біля населеного пункту Луганське, Мар'їнка, Піски та Південне.
- Унаслідок атак ворога один воїн зазнав поранення, несумісного з життям.
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