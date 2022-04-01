Під час ракетного обстрілу Одещини ворог хотів вразити об'єкти критичної інфраструктури

Ввечері 1 квітня окупанти завдали ракетного обстрілу по Одещині. Російські загарбники намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури.

Як заявили представники Оперативного командування "Південь", ураження цих об'єктів може нести небезпеку цивільному населенню.

Важливо Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі

Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти.

Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються,

– мовиться у повідомленні.

Раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що росіяни вдарили "Іскандерами" з території окупованого Криму. За словами Марченка, внаслідок авіаудару є постраждалі. Наразі інформація уточнюється.

Актуально – Ракетні обстріли можуть бути ще дуже довго: дивіться відео