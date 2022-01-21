Під час Революції Гідності першим вбили Вербицького, а не Нігояна, – ДБР

Державне бюро розслідувань встановило, що першим вбитим активістом Революції Гідності є Юрій Вербицький. Раніше вважали, що ним був Сергій Нігоян.

Убивць Вербицького покарали

Слідчі повністю встановили обставини вбивства Вербицького. Про це 21 січня під час пресконференції "8 річниця убивства перших Героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії" заявив заступник керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський.

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Хто є першим убитим? Це Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян? Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький,

– повідомив Яблонський.

Правоохоронці встановили всі обставини викрадення, катування та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Вербицькому. Вони також з'ясували, як активіста залишили у Бориспільському районі вмирати.

Причетними до вбивства Героя України є 19 осіб. До кримінальної відповідальності притягнули "тітушок" та двох працівників міліції – слідчого і оперуповноваженого. Саме вони організовували незаконні слідчо-розшукові дії. Одного з "тітушок" засудили до 9 років ув'язнення за викрадення, катування і залишення без допомоги у небезпечному стані.

Ще 8 фігурантів справи перебувають у розшуку, оскільки переховуються на тимчасово окупованій території або в Росії. Слідство ініціює їхнє заочного засудження.

Справу про вбивство Нігояна досі не розкрили

Слідчі досі не розкрили вбивства Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника. Водночас Яблонський зазначив, що правоохоронці встановили кожен із підрозділів внутрішніх військ, а також "беркутівців", які перебували в безпосередній близькості і могли бути причетні до убивств.

Головне про Героїв України, яких вбили на Майдані

21 січня 2014 року активіста Майдану Вербицького викрали разом із нардепом Ігорем Луценком. Уродженця Львова жорстко катували, а після того кинули помирати.

Українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року через поранення свинцевою картеччю біля стадіону "Динамо". Героя України застрелили у той час, коли між протестувальниками та "беркутівцями" тривало перемир'я.

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