У Харкові на вулиці Гвардійців-Широнінців, що у районі Салтівка, на дорозі загорівся автомобіль я Ford Sierra. Хоча пожежники й прибули швидко, проте врятувати машину вони не змогли. Інцидент трапився посеред дня 19 липня.

Детальніше про займання автомобіля в Харкові

Про інцидент повідомляють харківські телеграм-канали. "ХС | Харьков" з посиланням на очевидців пише, що займання сталося на ходу. У підсумку водій зупинив машину, трохи здав назад і вискочив разом із пасажиркою.

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Пожежники прибули буквально за кілька хвилин, але машину врятувати так і не змогли. На щастя, ніхто не постраждав. Причина займання наразі є невідомою.

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Де саме загорілося авто на Салтівці в Харкові / Карта

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Схожий інцидент у Києві

11 липня в столиці на Троєщині також під час руху спалахнув автомобіль. На щастя, і в цьому випадку обійшлося без жертв і потерпілих.

До приїзду пожежників машина вигоріла дощенту. Її гасити допомагали й інші водії, що проїздили повз. Рух на дорозі у цей час був доволі жвавим.

Додамо, що в авто встановлено газове обладнання. Тому правоохоронці, які прибули на місце інциденту, вирішили не ризикувати та перекрили дорогу.

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