Під час тривоги у Запоріжжі й Нікополі чули вибухи: влада каже, що "прильотів" у містах не було

У Нікополі та Запоріжжі місцеві жителі почули по кілька вибухів під час тривоги в ніч на 25 липня. Влада міст це прокоментувала. Кажуть, що "прильотів" у самих містах не було.

Щодо Нікополя, то це прокоментував голова місцевої військової адміністрації Євген Євтушенко. Він вказав, що ворог дійсно здійснив атаку реактивними системами залпового вогню, однак ніхто не постраждав. Напередодні жителів району попередили, що це може статися, оскільки на протилежному березі Дніпра зафіксували стягування ворожої техніки. Потім у районі тривалий час була тривога через небезпеку обстрілу.

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Що обстріляли росіяни

Обстріляли кілька прибережних територій району, проте будівлі та людей не зачепило. У Запоріжжі наразі невідомо, чи були руйнування. Проте секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заспокоїв жителів обласного центру.

У Запоріжжі все спокійно, "прильотів" не зафіксовано. Гучні звуки, які чули мешканці деяких районів Запоріжжя, лунали за межами міста,

– написав секретар міськради.

Ймовірно, детальнішу інформацію щодо цих ворожих обстрілів нададуть уже зранку.

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