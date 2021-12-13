Під час відпочинку у Єгипті за дивних обставин помер українець – батько Тетяни Чорновол

Помер Микола Чорновол, батько колишньої народної депутатки та журналістки Тетяни Чорновол. Причина смерті наразі невідома.

Чоловікові було 66 років. Трагедія сталася, коли він із дружиною відпочивав у Єгипті.

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У Єгипті помер батько Тетяни Чорновол

Колишня народна депутатка та журналістка Тетяна Чорновол розповіла у фейсбуці подробиці про смерть свого батька. За її словами, обставини смерті відомі, але причини – ні.

Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега… На мілководді став – і відключився,

– розповіла донька померлого.

Дорогою до лікарні у чоловіка зупинилося серце. Його реанімували, аналізи були нормальні. Здавалося – все буде добре, але сталося інакше.

Що сталося? Може, це отрута крилатки (розповсюджена отруйна риба Єгипту)? Вже не дізнаємося, та вже і не важливо...

– написала Чорновол.

І додала, що батько "ніколи не хворів, ніколи в нього нічого не боліло". Ховати Миколу Чорновола будуть 14 грудня на цвинтарі села Гора.

чоловік Тетяни Чорновол Микола Березовий загинув у бою від ворожої кулі 10 серпня 2014 року на Донбасі.

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Текст допису Тетяни Чорновол у фейсбуці:

Мій тато Микола Чорновол загинув в Єгипті. Ми так і не знаємо, що трапилося. Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. Мама допомогла... На мілководді став – і відключився. Люди на березі рятували, в лікарні запустили серце, що зупинилося по дорозі. Аналізи – були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще…. Думали – чудо, ще трохи й прокинеться, будемо згадувати та дивуватися. Але раптом стан погіршився… Мама була поряд, а я в цей час була на телефонному зв’язку: якраз просила його прокинутись, зустріти завтра посмішкою свою дочку, бо сідала на літак… Казала йому, що люблю… "Говори, говори", – шепотіла мама, - "Сатурація легень пішла вверх". Я зраділа... І тут все зупинилося…Мені пояснили, що після клінічної смерті не всі прокидаються, мозок не хоче включатися… Єгипетські лікарі боролися за його життя, але так нам і не пояснили, що сталося. Страхова спочатку взагалі нахабно брехала (навіть не хочу про це), потім видали мені результати багатьох аналізів і досліджень. Наші лікарі продивилися, що могло викликати таке порушення ритму серця, аж до його зупинки, але нічого не знайшли… Що сталося? Може це отрута крилатки (розповсюджена отруйна риба Єгипту)? Вже не дізнаємося і вже і не важливо... Ховати будемо у вівторок, 14 грудня, на цвинтарі села Гора, де я живу, о 13-й.