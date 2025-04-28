Україна втратила винищувач під час відбиття атаки БпЛА

Під час відбиття ворожої атаки 28 квітня розбився винищувач Су-27. На щастя, пілот успішно катапультувався, його здоров'ю нічого не загрожує.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Су-27 зазнав катастрофи під час відбиття атаки

Як повідомили у Повітряних силах, зранку 28 квітня під час виконання бойового завдання та відбиття атаки російських ударних БпЛА, Україна втратила винищувач Су-27. Наразі всі причини інциденту встановлюються спеціальною комісією, яка вже розпочала роботу.

На щастя, пілот успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення і льотчика доставили до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Що відомо про Су-27 Су-27 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Загалом, Су-27 має понад 25 модифікацій, створених як за часів СРСР, так і після його розпаду. Винищувач призначений для завоювання переваги у повітрі, а також застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях та є носієм тактичних ядерних боєприпасів.

Варто зауважити, що авіація постійно бере участь у відбитті нападів з повітря. Разом з мобільними вогневими групами, підрозділами ЗРК та РЕБ українські захисники щодня відбивають російські дронові атаки.

Україна втратила літак F-16

У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16 Павло Іванов. Герою назавжди 26.

Після втрати винищувача у Повітряних силах наголосили, що українські пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах. Льотчики здійснюють винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдають ударів по об'єктах агресора.

Журналісти BBC припустили, що, ймовірно, винищувач F-16 з Павлом Івановим збила російська ракета. Джерела видання стверджують, що по літаку Іванова, ворог випустив три ракети – або керовану зенітну ракету з С-400, або ракету класу "повітря-повітря" Р-37.

Крім того, співрозмовник також не виключає, що літак впав через роботу української ППО, яка могла працювати в тій зоні, де Павло Іванов виконував завдання.