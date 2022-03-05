Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники

5 березня 2022 , 23:09
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Джерело:

Головне управління розвідки Міноборони

За даними Головного управління розвідки Міноборони, під час виконання спеціальних завдань, загинули троє співробітників. Вони поклали своє життя у боротьбі за Україну.

Українські розвідники загинули виконуючи спеціальні завдання розвідки. В ГУР Міноборони наголосили, що їхній подвиг наблизив нашу державу до перемоги.

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У боротьбі за Україну загинули Олексій Доля, Валерій Чибінєєв та Денис Кірєєв. В управлінні розвідки висловили співчуття родичам загиблих.


Троє розвідників загинули під час виконання спецзавдань / Фото ГУР МІноборони

Редакція 24 каналу також висловлює глибокі співчуття родичам, близьким та колегам полеглих героїв. Україна пам'ятатиме про їхній подвиг, а ворог неодмінно заплатить за свої злочини!

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Автор: Іван Магуряк