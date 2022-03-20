Під час війни інформполітику реалізовуватимуть у цілодобовому марафоні UАразом
20 березня 2022 , 03:03Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію єдиної інформаційної політики. Зараз вона є пріоритетним питанням національної безпеки.
Під час воєнного стану інформаційну політику реалізовуватимуть шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів. Про це мовиться в указі президента за 19 березня.
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Програмне наповнення цих каналів складається переважно з інформаційних або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації. Мовиться про цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини #UАразом".
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