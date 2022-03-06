Під час війни: народилися 4,3 тисячі немовлят, а 4 тисячі закоханих пар одружилися

Попри війну українці продовжують створювати нові сім'ї та народжувати дітей. Немовлята з'являються на світ у підвалах та під звуки сирен або вибухів.

Ні війна, ні російська армія не можуть заборонити українцям кохати й боротися. Тому навіть у таких складних обставинах закохані пари з різних куточків України укладають шлюби.

Важливо Через війну в Україні загинуло 32 дитини, 70 отримали поранення

За 11 днів війни 3 973 закоханих пар вирішили узаконити свої стосунки та одружитися.

Попри збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо,

– наголосили у відомстві.

Українці одружуються попри війну / Фото Міністерства юстиції

Також відомо, що під час війни народилися 4 311 маленьких українців.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!