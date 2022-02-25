Під час війни є мить і для палких зізнань: нацгвардієць мило освідчився коханій

Збройні сили України мужньо відстоюють українські території. Проте навіть в моторошний час війни є мить і палких зізнань.

Так, військовослужбовець Нацгвардії в ці важкі часи освідчився коханій, і дівчина на пропозицію вийти за нього заміж погодилася.

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Про чарівне освітчення стало вдіомо з соцмереж. Під час листування з дівчиною військовий написав, що любить її і запропонував вийти за нього заміж, коли закінчиться війна.

Дівчина відповіла, що кохає його і звісно вийде за нього заміж.



Військовий освідчився дівчині / Скріншот листування

"Ми молимось за кожного українського захисника, за їхнє здоров‘я та безцінне життя", – написали в МВС.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!