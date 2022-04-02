Під час визволення Бучі загинув ексмер Сміли Олексій Цибко
2 квітня 2022 , 06:59Читать новость на русском
Джерело:Анастасія Герасименко
Загинув колишній мер Сміли Олексій Цибко. Сталося це під час визволення від окупантів Бучі.
Відомо, що визволення Бучі тривало 31 березня. Про загибель ексмера повідомила його похресниця.
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Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн і патріот нашої держави, мій хресний батько Цибко Олексій,
– пише Анастасія.
Дівчина додає, що її хресний був справжнім, відкритим і добрим.
До слова, Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках.
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