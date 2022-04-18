Під час захисту Вознесенська львівські десантники розбили російську колону

Львівські десантники 80-ї десантно-штурмової бригади розбили колону техніки російських загарбників. Сталося це біля міста Вознесенськ та прилеглих населених пунктів

Як розповіли десантники, окупанти увійшли в село і допитували мирних мешканців, знущалися з них, бо підозрювали у співпраці зі Збройними Силами України.

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Один з мешканців села розповів, що росіяни вивели на вулицю з приватних будинків близько 30 мирних людей, поставили їх на коліна, зв'язали скотчем руки за спиною і вимагали зізнатися, хто коригував обстріли та допомагав ЗСУ.

Ми мовчали. Тоді окупанти стали стріляти над головами. Жінки плакали та просили, щоб їх відпустили, від чого орки остаточно розлютились і озвіріли. Їхній командир сказав, якщо через 5 хвилин йому не викажуть ім'я корегувальника, він накаже розстріляти всіх,

– розповів військовим мешканець села.

Однак українські воїни розбили колону техніки та російських військових, тим самим звільнивши заручників. У цей час військовослужбовці артилерійського підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади спостерігали за селом.

"Вони оперативно надали координати місць розташування окупантів та скорегували артилерійський вогонь по ворожій техніці та живій силі противника, вразивши в тому числі й командно-штабну машину орків", – повідомили у пресслужбі 80-ї бригади.

Наші бійці знищили ворожу техніку

У командуванні десантно-штурмових військ Збройних Сил України розповіли, що українські військові знищили:

машину з боєкомплектом,

командно-штабну машину,

2 одиниці РСЗВ "Градів".

Також під час прицільного обс трілу вдалося знищити приблизно 25 російських окупантів.



Львівські десантники у Вознесенську / Фото з фейсбуку 80 окремої десантно-штурмової бригади

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