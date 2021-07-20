Вночі під час зливи: у Львові під пологове відділення підкинули новонароджену

Біля пологового відділення на Рапопорта вночі 20 липня знайшли новонароджену дівчинку. Дитина отримала переохолодження, адже у Львові йшов дощ, а вона була загорнута лише у рушник.

Дівчинка сильно плакала. Її знайшов охоронець біля воріт пологового відділення.

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Під львівську лікарню підкинули немовля

Приблизно о 3:30 під пологове відділення третьої міської клінічної лікарні на вулиці Рапопорта підкинули новонароджену дівчинку.

Дівчинку залишили біля воріт. У той час в місті йшла сильна злива.

Охоронець, почувши плач, вийшов на вулицю та побачив дитину.

Поруч з немовлям вже нікого не було.

Чоловік одразу приніс дівчинку в приймальне відділення пологового.

Дитина була загорнута лише у рушник, хоч на вулиці було досить прохолодно.

Новонароджена отримала переохолодження

Під час огляду лікарі встановили, що дівчинка – новонароджена. У неї ще кровоточила пуповина. Температура тіла дитини становила 33 градуси, тобто вона була переохолоджена. Лікарі провели усі необхідні реанімаційні заходи та взяли усі аналізи.

Про немовля медики одразу повідомили поліцію. На місці події склали відповідний акт про покинення дитини. Наразі дівчинка перебуває у задовільному стані. Вона – фізично здорова. Вага дитини становить 3,05 кілограма, а довжина – 53 сантиметри. Немовля перебуває під наглядом неонатологів пологового відділення 3 міської клінічної лікарні.

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