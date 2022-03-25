Під час звільнення Малинівки українські захисники захопили трофейний танк

Під час звільнення Малинівки сили оборони України поповнили свій парк військової техніки. Захисники захопили російський танк.

Тепер танк окупантів Т-72Б3 служитиме нашим захисникам. Оборонці похвалились світлиною із трофеєм.

До теми ЗСУ звільнили село Малинівка Запорізької області від ворожої окупації

Звільнення Малинівки

24 березня ЗСУ звільнили від окупації село Малинівка Запорізької області. Голова Малинівської громади Володимир Шиш розповідав, що ситуація на території критична, оскільки окупанти встановили свої блокпости та нікого не пропускають до інших сіл.

Виникли проблеми із постачанням їжі, води та медикаментів, зокрема, важливого інсуліну.



Трофейний танк / Фото зі сторінки Сил оборони Запорізького краю

Цікаво – У ЗСУ зараз більше танків, чим було на початку війни: