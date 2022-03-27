Під час звільнення Вільхівки під Харковом загинули шестеро бійців тероборони

Оборона та звільнення українських міст та сіл не обходиться без жертв і зі сторони українських захисників.

Українці зуміли звільнити селище Вільхівка, що на околицях Харкова. Але під час операції загинуло шестеро бійців тероборони з 226-го батальйону. Про це повідомив командир батальйону Сергій Величко.

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"Не дивлячись на те, що ворог зазнав втрат у пропорціях за одного нашого – 10 росіян, навіть тисяча життів окупантів не вартує й одного життя нашого загиблого бійця", – написав Сергій Величко.

За даними Величка, під час звільнення Вільхівки 25 березня в бою було знищено близько 70 ворогів та три одиниці техніки. Вдалося захопити командно-штабну машину, а також МТ-ЛБ. Українські бійці взяли в полон 27 окупантів.

Хто загинув під час звільнення Вільхівки