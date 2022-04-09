Захисники продовжують деокупувати території України. Зокрема, була звільнена й Чернігівська область.

Окупанти цинічно гатили ракетами по місту, де перебували мирні жителі. Безліч піддонів від випущених крилатих ракет було виявлено у лісосмузі. Про це повідомив Антон Геращенко.

Головне Під Черніговом виявили величезну кількість піддонів для крилатих ракет, які запускали по місту

Під Черніговом виявили безліч піддонів для крилатих ракет

За місяць окупації по Чернігову було випущено величезну кількість крилатих ракет – рашистські мерзотники хотіли зрівняти неприступне місто із землею,

– написав Геращенко.

За його словами, безліч піддонів для критих ракет виявили у лісосмузі на території одного із селищ, яке розташовується всього за 15 кілометрів від Чернігова. Кожна ракета з цих піддонів була випущена по місту.

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Зауважимо, глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що наразі в області через російську агресію загинуло близько 300 цивільних та ще 1 000 – поранені. Втім, зауважив, що під завалами зруйнованих будинків ще точно є тіла людей.

Важливо – показали ракети, які вдарили по вокзалу Краматорська, з цинічними надписами: дивіться відео